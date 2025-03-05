Словакия ценит героизм и вклад русского народа в победу над гитлеровской Германией во Второй мировой войне. Об этом заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от республики Любош Блага, передает ТАСС.

Законодатель пообщался с журналистами после встречи с председателем комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонидом Слуцким.

«Мы в Словакии очень ценим русский народ, тот вклад, который он сделал в победу во Второй мировой войне», — сказал он.

Блага подчеркнул, что его страна не собирается присоединяться к тем, кто выступает против РФ и ненавидит ее.

По мнению парламентария, сотрудничество с Москвой является единственным путем в будущее для западных стран. В том числе об этом свидетельствует тот факт, что соответствующие государства пребывают «в тотальном кризисе», а РФ продолжает процветать.

В конце законодатель выразил благодарность за возможность посетить российскую столицу в качестве представителя ЕП.

«Это прекрасно, что <...> мы можем развивать наше сотрудничество. И я уверен, что это будет, может быть, первым шагом нашего более интенсивного диалога», — добавил Блага.

28 февраля глава канцелярии правительства Словакии Юрай Гедра извинился за то, что представители республики на Генеральной ассамблее ООН поддержали антироссийскую резолюцию по Украине. Как он сказал, это было недоразумение.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ оценили возможность исключения Словакии из списка недружественных государств.