В Москве задержали экс-министра образования Пензенской области

Правоохранители задержали в Москве бывшего главу министерства образования Пензенской области Алексея Комарова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий: он якобы лоббировал интересы предпринимателей, будучи министром. Сумма откатов составила 16 млн рублей.

В начале года сообщалось, что у экс-директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игоря Храновского изъяли в доход государства около 500 млн руб. В правоохранительных органах уточнили, что это общая стоимость имущества, которое бывший чиновник приобрел на неподтвержденные доходы.

Согласно материалам дела, в доход государства были обращены коттедж и земельный участок площадью 2,8 тыс. кв. метров в подмосковном поселке Горки-2, три нежилых помещения на Звенигородской улице в Москве площадью свыше 366 кв. метров, семь автомобилей премиум-класса и изъятые при обыске наличные в размере $433, 2 тысячи, €53,6 тысяч и 3,7 млн рублей.

Ранее суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области по делу о превышении полномочий.