В Испании обнаружили подпольную галерею для стрельбы

Правоохранительные органы в Испании в провинции Гранада ликвидировали преступную группу, которая занималась торговлей оружием, а также обнаружили первую в стране подпольную стрелковую галерею. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны, передает РИА Новости.

«Это первая подпольная галерея, принадлежащая преступной организации в Испании», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что в рамках операции сотрудники правоохранительных органов провели 11 обысков, в результате этого удалось задержать трех подозреваемых. По данным следствия, галерею вырыли вручную на трех уровнях под землей, чтобы избежать звукового обнаружения. Она использовалась для испытаний оружия перед его продажей другим преступным группировкам.

Власти Испании установили, что группа продавала оружие, в том числе военное, наркокартелям, использовавшим его для защиты от конкурентов. По оценкам полицейских, стоимость одной продаваемой ими винтовки доходила до €11 тыс., пистолета — до €7 тыс.

Правоохранители добавили, что продажа оружия осуществлялась через защищенные мессенджеры.

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