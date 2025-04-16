В Липецке подростки издевались над школьницей в торговом центре

В Липецке возбудили дело после издевательств подростков над сверстницей

В Липецке ищут участников инцидента с избиением подростка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О произошедшем в полиции узнали во время мониторинга соцсетей. По данным ведомства, кто-то опубликовал видео, на котором в одном из местных торговых центров подростки наносят удары школьнице.

В Следственном комитете по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

«В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все участники инцидента», – рассказали в ведомстве.

По данным местных СМИ, речь идет о ролике, который получил огласку в соцсетях накануне. На кадрах школьницу бьют кулаками и заставляют просить прощения, при этом став на колени.

До этого в Екатеринбурге подростки избили школьницу на парковке. Молодые люди обвиняли девочку в краже денег и требуя вернуть их. Полиция устанавливает участников инцидента.

Ранее подросток жестоко избил мать-алкоголичку после ссоры, она не выжила.