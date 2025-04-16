Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Липецке подростки издевались над школьницей в торговом центре

В Липецке возбудили дело после издевательств подростков над сверстницей
close
Shutterstock

В Липецке ищут участников инцидента с избиением подростка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О произошедшем в полиции узнали во время мониторинга соцсетей. По данным ведомства, кто-то опубликовал видео, на котором в одном из местных торговых центров подростки наносят удары школьнице.

В Следственном комитете по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

«В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все участники инцидента», – рассказали в ведомстве.

По данным местных СМИ, речь идет о ролике, который получил огласку в соцсетях накануне. На кадрах школьницу бьют кулаками и заставляют просить прощения, при этом став на колени.

До этого в Екатеринбурге подростки избили школьницу на парковке. Молодые люди обвиняли девочку в краже денег и требуя вернуть их. Полиция устанавливает участников инцидента.

Ранее подросток жестоко избил мать-алкоголичку после ссоры, она не выжила.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами