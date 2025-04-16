Российский подросток жестоко избил мать-алкоголичку после ссоры, она не выжила

В ЯНАО вынесли приговор подростку, который жестоко избил мать-алкоголичку после ссоры, и та не выжила. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 27 ноября прошлого года в городе Надыме, когда между подростком и его 46-летней матерью, злоупотреблявшей алкоголем, произошел конфликт. В ходе ссоры подросток нанес родительнице не менее четырех ударов ногами в живот, что привело к тупой травме, квалифицированной как тяжкий вред здоровью. Женщина не выжила.

Суд признал несовершеннолетнего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Квалификацию деяния сменили с особо тяжкого на тяжкое. Подростку назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

До этого в Калининградской области мать избила сына-подростка и сломала ему палец. Теперь женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Дагестане мать избила кричащего младенца за то, что мешал ей спать.