Екатеринбургские подростки толпой избили девочку, обвиняя ее в краже денег и «подиков»

В Екатеринбурге подростки избили девочку на парковке, обвиняя ее в кражах

В Екатеринбурге толпа подростков избила девочку на парковке торгового центра. Об этом сообщает E1.ru.

Инцидент произошел на парковке одного из местных торговых центров. На кадрах видно, как пострадавшую окружили и начали избивать. Одна из нападавших наносила удары руками и ногами, в то время как остальные участники происшествия подбадривали агрессоршу. Позже к избиению присоединились другие подростки.

Нападавшие обвиняли девочку в краже денег и так называемых подиков, угрожая, что она будет «на счетчике» до возврата средств. Предварительно, спорная сумма составляет 70 тысяч рублей.

В правоохранительных органах заявили об отсутствии официальных заявлений о произошедшем. Тем не менее, в отделе полиции №5 уже зарегистрировали данную информацию и начали работу по установлению личности всех участников конфликта для принятия соответствующих мер.

Ранее в Петербурге подростка подкараулили у школы и избили за комментарий под постом девушки.