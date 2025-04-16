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Психолог назвала первый признак зависимости от партнера

Психолог Смолярчук: желание спасти является признаком зависимости от партнера
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Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Первым признаком зависимости от партнера или созависимости является желание спасти вторую половинку от какой-либо проблемы. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.

«Я тебя спасу. Я вижу, что у тебя есть проблема, но я тебя спасу. Отведу к врачу, приведу бабку-гадалку, буду хорошо себя вести, буду с тобой заниматься сексом, даже когда не могу или не хочу, буду для тебя самой удобной. Вот это вот «удобная» — первый признак созависимости», — объяснила специалист.

Она добавила, что в самопожертвовании ради любимых нет ничего плохого, однако, когда человек начинает это делать преимущественно в ущерб своему времени и желаниям, личное благополучие «летит в тартарары».

Практический психолог, эксперт по самоценности и отношениям, женский наставник Кристина Голотвина до этого рассказала, как побороть чрезмерную влюбчивость.

Прежде чем погружаться в новые отношения, она посоветовала дать себе время, чтобы узнать человека: понаблюдать за его ценностями, поведением в разных ситуациях, недостатками, привычками.

Кроме того, по ее словам, важно различать влюбленность и любовь, поскольку первое — это лишь всплеск эмоций, а второе — осознанный выбор.

Ранее эксперт объяснила, почему мы выбираем партнеров, которые нас не ценят.

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