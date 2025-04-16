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Неизвестный устроил стрельбу на детской площадке в Забайкалье

В Чите неизвестный напугал жителей, устроив стрельбу на детской площадке

В Чите неизвестный напугал жителей ЖК «Солнечный город», устроив стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал «Чита • Сегодня», публикуя кадры инцидента.

Как рассказали очевидцы, все произошло 16 апреля рядом с игровой площадкой. Сначала незнакомец подходил к детям, а когда они разошлись, достал оружие и начал стрелять в воздух.

На место ЧП выехали представители правоохранительных органов, они устанавливают личность стрелявшего.

Жильцы комплекса в местных чатах обсуждают возможность нанять охрану, которая будет патрулировать дворы. По их словам, после случившегося им страшно отпускать детей из дома одних. Рядом с местом ЧП находятся детские образовательные учреждения.

До этого в Новой Москве мужчина открыл стрельбу около детского сада, ранив нового сожителя своей бывшей жены. Дети в результате инцидента не пострадали.

Ранее в Екатеринбурге около детского сада произошла драка со стрельбой.

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