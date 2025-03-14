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«Не смогли поделить ребенка»: в Новой Москве мужчина открыл стрельбу около детского сада

СК: при стрельбе в поселке Коммунарка дети не пострадали
В Новой Москве мужчина открыл стрельбу около детского сада, ранив нового сожителя своей бывшей жены. Дети в результате инцидента не пострадали. Обоих участников конфликта уже доставили в отдел полиции. СМИ приводят разные версии того, что стало причиной перепалки между мужчинами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В московской Коммунарке мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета около частного детского сада. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«По предварительным данным, около частного детского учреждения на улице Липовый парк в Новой Москве между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник 1987 г.р. выстрелил из травматического оружия в мужчину, сопровождавшего его бывшую жену», — говорится в публикации ведомства.

По данным SHOT, инцидент произошел на территории английского детского сада Bilingual Kids Academy. В прокуратуре уточнили, что дети в результате стрельбы не пострадали.

Следственный комитет РФ по Москве начал доследственную проверку по факту инцидента, рассказали в ведомстве.

Причины конфликта

Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на сам детский сад сообщил, что конфликт вспыхнул между родителями одного из детей, которые якобы «ребенка не могут поделить».

112 уточнил, что 37-летний Юрий Андреев, который и открыл стрельбу, утроил в Bilingual Kids Academy сына. Забрать ребенка из сада 14 марта пришла мама. Воспитатели раньше ни разу не видели ее и позвонили Андрееву.

«Юрий мигом прилетел на Липовый парк, был на взводе и устроил скандал с [бывшей] супругой. Пытался выволочь ее на улицу», — добавил Telegram-канал.

Охранники и воспитатели выпроводили отца из учреждения. Уже на выходе Андреев столкнулся с новым возлюбленным бывшей жены. Между мужчинами завязалась драка, а после прозвучали и выстрелы.

При этом SHOT привел другую версию. По данным Telegram-канала, Андреев набросился на нового сожителя экс-супруги — 38-летнего Антона Жихварского — из-за ревности и личных неудач.

Последнее время у мужчины были проблемы с бизнесом — его строительная фирма находится в стадии ликвидации. А у бывшей жены сразу после развода появился новый возлюбленный — успешный бизнесмен, который занимается торговлей офисной мебелью.

Задержание

После инцидента Андреев не стал скрываться с места, а сел на скамейку и стал спокойно дожидаться правоохранителей. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали мужчину.

Пострадавшему, по данным Telegram-каналов, оказали медицинскую помощь. Обоих участников конфликта, как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах передал, что у открывшего стрельбу Андреева было разрешение на пистолет.

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