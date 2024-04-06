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В Екатеринбурге отцы устроили драку со стрельбой около детского сада и попали на видео

В Екатеринбурге около детского сада произошла драка со стрельбой

В Екатеринбурге двое мужчин устроили драку со стрельбой около детского сада. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел на Автомагистральной улице, около детского сада На кадрах с места инцидента заметно, как после нескольких выстрелов россиянин наносит удары оппоненту, спустя некоторое время уже оппонент бежит за мужчиной с пистолетом.

После произошедшего пострадавшего доставили в больницу с ранением, предположительно, полученным из травматического пистолета.

По словам местных жителей, в больнице оказался уроженец Киргизии. В отношении второго участника конфликта могут возбудить уголовное дело по статье о разбое.

По предварительной информации, оба являются отцами детей и оба ждали младших членов семьи, пока те находились в учреждении. Во время ожидания между ними произошла ссора, которая переросла в конфликт с применением силы.

Ранее в Кабардино-Балкарии шестиклассник предложил девочке миллион за стрельбу по людям.

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