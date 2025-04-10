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В российском регионе хотят ужесточить правила продажи алкоголя

В Нижегородской области предложили ужесточить правила продажи алкоголя
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Shutterstock

Министерство экономического развития Нижегородской области опубликовало законопроект, предполагающий ужесточение ограничений в сфере продажи алкогольных напитков в магазинах. Об этом пишет РБК.

В случае принятия документа в регионе запретят продавать спиртное по воскресеньям, а в субботу сбыт алкоголя будет разрешен только с 10:00 до 16:00. По будням — до 20:00.

Помимо прочего, будет запрещено выставлять спиртное рядом с кассами. При этом ограничения не коснуться баров и клубов.

До этого депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов рассказал, что планирует выступить с инициативой о введении в России самозапрета на покупку алкогольной продукции по аналогии с самозапретом на банковские кредиты.

Также он предложил альтернативу покупке алкогольной продукции. По его словам, можно потратить деньги на посещение фитнес-зала или спортивной площадки — это принесет двойную пользу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге могут массово закрыться бары из-за нового закона о «наливайках».

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