Трамп сравнил себя с Байденом в вопросах общения с медиа

Президент США Дональд Трамп сравнил свой график и стиль общения с прессой со своим предшественником Джо Байденом. Об этом сообщает C-Span.
Свое заявление Трамп сделал во время общения с журналистами на борту президентского самолета, который направлялся во Флориду.
Глава Белого дома подчеркнул, что в отличие от Байдена он всегда доступен.
«Думаете, Байден стал бы давать интервью в два часа ночи?» — поинтересовался у журналистов Трамп.
Он добавил, что экс-президент не стал бы общаться с представителями СМИ и в девять часов утра.
9 апреля Трамп назвал отличительную особенность своего предшественника Джо Байдена — по его словам, экс-президент мог пойти на пляж и уснуть, пуская слюни.
Президент США добавил, что Байден «мог уснуть за секунду». Трамп также отметил, что не знает, какое прозвище больше подходит бывшему президенту — «сонный Джо» или «продажный Джо».
Ранее Трамп обрушился с критикой на Байдена за помилование преступников.