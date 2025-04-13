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Трамп сравнил себя с Байденом в вопросах общения с медиа

Трамп заявил, что он всегда доступен для журналистов, в отличие от Байдена
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Reuters

Президент  США  Дональд Трамп  сравнил свой график и стиль общения с прессой со своим предшественником  Джо Байденом. Об этом сообщает C-Span.

Свое заявление Трамп сделал во время общения с журналистами на борту президентского самолета, который направлялся во Флориду.

Глава Белого дома подчеркнул, что в отличие от Байдена он всегда доступен.

«Думаете, Байден стал бы давать интервью в два часа ночи?» — поинтересовался у журналистов Трамп.

Он добавил, что экс-президент не стал бы общаться с представителями СМИ и в девять часов утра.

9 апреля Трамп назвал отличительную особенность своего предшественника Джо Байдена — по его словам, экс-президент мог пойти на пляж и уснуть, пуская слюни.

Президент США добавил, что Байден «мог уснуть за секунду». Трамп также отметил, что не знает, какое прозвище больше подходит бывшему президенту — «сонный Джо» или «продажный Джо».

Ранее Трамп обрушился с критикой на Байдена за помилование преступников.

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