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В Калининградской области мать избила сына-подростка и сломала ему палец

В Калининградской области мать сломала палец 15-летнему сыну во время ссоры
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Mariana Serdynska/Shutterstock/FOTODOM

В Багратионовске возбуждено уголовное дело против 40-летней местной жительницы, которая во время семейного конфликта сломала палец своему 15-летнему сыну. Об этом сообщает УМВД Калининградской области.

В правоохранительные органы обратился школьный педагог, который заметил травмы у 15-летнего ученика. Мальчик пришел на занятия со сломанным пальцем. Выяснилось, что травмы несовершеннолетнему нанесла его мать.

В ходе семейной ссоры женщина схватила сына за палец и скрутила его. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести, мальчик изъят из семьи и пока проживает у своей бабушки. Его матери грозит до трех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Вологде воспитатель детского сада сообщила в полицию об издевательствах отчима над ребенком. Женщина заметила у четырехлетнего воспитанника ссадины на ногах и гематомы на лице. Стражи порядка установили, что побои мальчику нанес его отчим. 38-летний мужчина избил пасынка, когда тот не хотел идти в детский сад. Полицейские также выяснили, что мужчина избивает свою сожительницу. В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении, он задержан.

Ранее в Петербурге отец избил маленького сына за крики на приеме у стоматолога.

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