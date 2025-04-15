Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказал об экстремально теплой температуре на неделе в Москве

Вильфанд: температура в Москве на неделе будет экстремально теплой
close
Авилов Александр/Агентство «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что на неделе в Москве ожидается экстремально теплая погода.

По его словам, могут быть преодолены рекордные значения.

«Я бы сказал, что температура будет близка к рекордным значениям, а значит — экстремальное тепло», — поделился Вильфанд.

До этого он сообщал, что в ближайшие дни температура воздуха в центре европейской части России достигнет июньских значений. По его словам, в апреле до сих пор не установилась апрельская погода. Единственным днем, который соответствовал климатической норме, был 14 апреля.

При этом 14 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в этом году жителей Москвы ожидает еще одна волна серьезного похолодания — она прогнозируется на май.

Ранее сообщалось, что Землю ожидает редкое космическое явление.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами