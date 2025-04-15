Синоптик рассказал об экстремально теплой температуре на неделе в Москве

Вильфанд: температура в Москве на неделе будет экстремально теплой

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что на неделе в Москве ожидается экстремально теплая погода.

По его словам, могут быть преодолены рекордные значения.

«Я бы сказал, что температура будет близка к рекордным значениям, а значит — экстремальное тепло», — поделился Вильфанд.

До этого он сообщал, что в ближайшие дни температура воздуха в центре европейской части России достигнет июньских значений. По его словам, в апреле до сих пор не установилась апрельская погода. Единственным днем, который соответствовал климатической норме, был 14 апреля.

При этом 14 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в этом году жителей Москвы ожидает еще одна волна серьезного похолодания — она прогнозируется на май.

Ранее сообщалось, что Землю ожидает редкое космическое явление.