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В РПЦ предложили рассмотреть идею дополнительного выходного в честь Пасхи

Член РПЦ Кипшидзе предложил сделать выходным следующий после Пасхи день
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Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

В РФ надо рассмотреть идею сделать следующий день после Пасхи, которая ежегодно выпадает на воскресенье, выходным. С таким предложением выступил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что это предложение как минимум заслуживает рассмотрения, оно имеет все исторические, культурные и религиозные предпосылки», — высказался Кипшидзе.

Он напомнил, что традиция делать один или два выходных дня на пасхальной неделе сохранилась в некоторых европейских странах. Кипшидзе выразил надежду, что и в России общество начнет осознавать значение праздника Воскресения Христова и понимать, что он не менее значим, чем полюбившийся Новый год или любой другой государственный праздник.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести дополнительные выходные в России в честь Пасхи и дня Святой Троицы. Соответствующее обращение он направил главам всех регионов страны.

По мнению депутата, такое решение поддержит православных христиан, а также подчеркнет значимость православия как одной из основ многоконфессионального и многонационального общества России.

Ранее стало известно, почему на Пасху принято красить яйца и печь куличи.

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Пасха-2025
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