На Украине проверят законность проживания в чернобыльской зоне отчуждения

Верховная рада создала временную следственную комиссию по вопросам Чернобыля, которая, в частности, пересмотрит зонирование загрязненных радиацией территорий. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«В Верховной раде создали временную следственную комиссию по вопросам Чернобыля. Комиссия будет работать шесть месяцев», — говорится в публикации.

Отмечается, что решение поддержали 245 депутатов. Гончаренко пояснил, что комиссия будет бороться с незаконным использованием небезопасных земель, в том числе для сельского хозяйства. Кроме того, комиссия займется обновлением зонирования радиоактивно загрязненных территорий, а также проверкой законности проживания на загрязненных территориях.

После аварии на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области, радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. квадратных километров. Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской областей Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР.

В 2016 году на территории Чернобыльской зоны отчуждения был создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, призванный сохранить флору и фауну, а также стабилизировать гидрологический режим и провести реабилитацию загрязненных радиацией земель, а также ряд научных исследований. Площадь заповедника — почти 227 тыс. гектаров, что составляет две трети территории зоны отчуждения.

В декабре прошлого года украинский министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук заявляла, что Украина намерена получить через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) почти €7 млн на развитие Чернобыльской зоны отчуждения.

Ранее в Чернобыльской зоне отчуждения открыли первую солнечную электростанцию.