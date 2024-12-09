Украина намерена получить миллионы евро на развитие Чернобыльской зоны

Украина намерена получить через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) почти €7 млн на развитие Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов страны Светлана Гринчук, передает украинское издание «Судебно-юридическая газета».

«Страны-вкладчики счета международного сотрудничества для Чернобыля, который администрирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), объявили о поддержке в размере около 7 миллионов евро», — сказала она.

По словам министра, средства будут направлены как на развитие зоны, так и на восстановление поврежденного оборудования, реализацию проектов по ядерной и радиационной безопасности.

Как заявила Гринчук, Канада выделит €5 млн, Еврокомиссия — €1,7 млн. Бельгия тоже решила присоединиться к финансовой поддержке.

Министр также рассказала, что на заседании ассамблеи стран-вкладчиков было решено создать группу управления проектами для более эффективной реализации грантовых соглашений. Кроме того, на мероприятии был принят план демонтажа нестабильных конструкций объекта «Укрытие», сооруженных над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

26 ноября сообщалось, что население Припяти в Чернобыльской зоне отчуждения с начала СВО увеличилось с 10 до 125 тысяч человек.

Ранее ученые выяснили, что чернобыльские лягушки стали устойчивы к высоким уровням радиации.