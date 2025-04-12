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В Чернобыльской зоне отчуждения открыли первую солнечную электростанцию

Гринчук: первая солнечная электростанция открыта в Чернобыльской зоне отчуждения
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РИА «Новости»

Первую солнечную электростанцию открыли в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, ее слова приводит «РБК-Украина».

Министр отметила, что мощность первой солнечной электростанции составляет 763 кВт, площадь застройки — почти четыре тысячи квадратных метров. По словам Гринчук, эта территория подходит для развития проектов возобновляемой энергетики — солнечной и ветровой генерации.

В декабре прошлого года Гринчук заявляла, что Украина намерена получить через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) почти €7 млн на развитие Чернобыльской зоны отчуждения.

4 апреля пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщала, что страна совместно с Францией рассматривает возможность запуска новых проектов по возобновляемой энергетике в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Ряд французских компаний отметил большой потенциал для развития зеленой энергетики на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Ранее ученые выяснили, что чернобыльские лягушки стали устойчивы к высоким уровням радиации.

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