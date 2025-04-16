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Врач рассказал, кому труднее всех переносить жару

Врач Кондрахин: жара опасна для людей, имеющих проблемы с сердцем и легкими
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CGN089/Shutterstock/FOTODOM

Терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Ридусом» прокомментировал прогнозы синоптиков, согласно которым предстоящее лето будет аномально жарким. Специалист предупредил, что экстремальная жара особенно опасна для двух групп: людей с проблемами сердечно-сосудистой системы и заболеваниями легких.

Что касается сердечников, для них опасна ситуация, когда теплопотери снижаются, а теплопродукция остается на прежнем уровне, что приводит к нарушению структуры белков. У людей, имеющих проблемы с легкими, в жару может нарушиться газообмен в дыхательной системе, пояснил специалист.

«Человеку становится тяжело дышать, он фактически задыхается, и он также перегружает сердечно-сосудистую систему, что может приводить к таким последствиям, как остановка деятельности организма», — отметил Кондрахин.

Он посоветовал перед жарким сезоном обязательно обратиться к врачу за консультацией.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд до этого сообщил, что теплый воздух со Средиземного моря (из Турции) к середине недели принесет на запад, центр и север европейской части России июньские температуры.

По его словам, в конце недели в московском регионе прогнозируется уже до +25℃. Метеоролог подчеркнул, что такая температура будет на 6-8℃ выше климатической нормы.

Ранее москвичей предупредили о внезапном похолодании в мае.

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