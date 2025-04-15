Вильфанд рассказал, какую погоду принесет в Россию воздух из Турции

Вильфанд сообщил, что воздух из Турции принесет в центр РФ июньские температуры

Теплый воздух со Средиземного моря (из Турции) к середине недели принесет на запад, центр и север европейской части России июньские температуры. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Во вторник температура будет как в самом конце апреля, а со среды наступит июньская погода — воздух прогреется до +20℃. В конце недели в московском регионе прогнозируется уже до +25℃, рассказал синоптик.

Он подчеркнул, что такая температура будет на 6-8℃ выше климатической нормы.

К потеплению приведут два фактора — солнечная энергия при малооблачном небе и перемещение теплых воздушных масс, уточнил Вильфанд.

При этом научный руководитель Гидрометцентра добавил, что на юге европейской части страны не стоит ожидать сильного тепла — туда начнут поступать северо-восточные и восточные ветры из Сибири.

До этого сообщалось, что Землю ожидает редкое космическое явление — двойной корональный выброс массы (КВМ), который может вызвать северное сияние, видимое даже в средних широтах.

Ранее москвичей предупредили о внезапном похолодании в мае.