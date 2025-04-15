Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вильфанд рассказал, какую погоду принесет в Россию воздух из Турции

Вильфанд сообщил, что воздух из Турции принесет в центр РФ июньские температуры
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Теплый воздух со Средиземного моря (из Турции) к середине недели принесет на запад, центр и север европейской части России июньские температуры. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Во вторник температура будет как в самом конце апреля, а со среды наступит июньская погода — воздух прогреется до +20℃. В конце недели в московском регионе прогнозируется уже до +25℃, рассказал синоптик.

Он подчеркнул, что такая температура будет на 6-8℃ выше климатической нормы.

К потеплению приведут два фактора — солнечная энергия при малооблачном небе и перемещение теплых воздушных масс, уточнил Вильфанд.

При этом научный руководитель Гидрометцентра добавил, что на юге европейской части страны не стоит ожидать сильного тепла — туда начнут поступать северо-восточные и восточные ветры из Сибири.

До этого сообщалось, что Землю ожидает редкое космическое явление — двойной корональный выброс массы (КВМ), который может вызвать северное сияние, видимое даже в средних широтах.

Ранее москвичей предупредили о внезапном похолодании в мае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами