Момент срывания никаба с девушки в московском метро попал на видео

На видео попал момент, как москвичка пытается снять никаб с девушки в метро

Пассажиры московского метрополитена на станции «Филатов луг» засняли момент, как пенсионерка пытается снять никаб с девушки в поезде. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованном видео можно заметить, как спутник девушки в ярости начинает бить женщину кулаком. Определить место нанесенных ударов по видео трудно, так как другие пассажиры пытались разнять драку.

«Сначала пенсионерке сломали планшет, на который она снимала, этот мужик и бил ее, и вырывал волосы, после чего она попыталась защититься, сняв никаб с женщины. А он ее повалил и бил ногами», — заявил источник канала, заставший события.

По его словам, мужчина отобрал планшет у пенсионерки и разбил его. Очевидец утверждает, что девушку в никабе никто не трогал, она спокойно продолжала сидеть на своем месте. В порыве ярости мужчина говорил, что его женщина — «его честь» и трогать ее за волосы нельзя.

До этого сообщалось, что пенсионерку, которая пыталась сорвать никаб, отправили за решетку. Причиной поведения женщины стало то, что девушка в одеянии показалась ей подозрительной.

В отношении пенсионерки составили протокол о мелком хулиганстве. Суд признал женщину виновной и назначил ей семь суток административного ареста.

Ранее пассажир ударил девушку, которая ела шаурму в вагоне московского метро.