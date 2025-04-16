Банду сутенеров задержали в Польше

В Польше задержали банду сутенеров, большинство членов которой — украинцы

Силовики в Польше задержали банду сутенеров из 18 человек, которые подозреваются в оказании сексуальных услуг и торговле людьми. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM, передает РИА Новости.

По данным радиостанции, 15 задержанных членов банды являются гражданами Украины.

RMF FM отмечает, что в основном они эксплуатировали своих соотечественниц, которые оказывались в трудных жизненных ситуациях. Группа преступников действовала с апреля 2023 года в Кракове, Варшаве, Вроцлаве и Познани.

Среди задержанных — лица, занимающиеся вербовкой, фотографированием женщин для объявлений в интернете, телефонные операторы, которые организовывали встречи с клиентами, и водители, перевозящие женщин к местам оказания сексуслуг.

Прокуратура предъявила им обвинения в участии в преступной группе, торговле людьми и отмывании денег. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

В феврале полиция Испании и Интерпол задержали 14 человек по делу об отмывании денег. Членов группы назвали «русской мафией».

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