В Одесской области мужчина с автоматом уехал от военкомов

В Измаиле Одесской области мужчина с автоматом уехал от сотрудников ТЦК (аналог военкомата), требующих остановиться и выйти из автомобиля. Его задержали, пишет Telegram-канал «Политика страны».

На кадрах видно, что украинца остановили военкомы, и случился конфликт. Мужчина отвечал сотрудникам ТЦК нецензурной бранью, а затем уехал.

11 апреля в Ивано-Франковске мужчина укусил сотрудника ТЦК во время мобилизационных мероприятий. В военкомате уточнили, что мужчина после попытался сбежать, но его задержали и доставили в военкомат для прохождения военно-врачебной комиссии.

В этот же день сообщалось, что в Одессу направили сотрудников ТЦК из Киевской области из-за неудовлетворительных показателей мобилизации.

По данным источников РИА Новости, руководство Украины ужесточает мобилизацию в тех регионах, которые считает условно пророссийскими. Так, на территорию Одесской области в апреле прибыли 60 сотрудников ТЦК из Киевской области.

10 апреля в МИД РФ заявили, что украинцы справедливо называют мобилизацию в стране «могилизацией». По мнению министерства, иначе нельзя назвать процесс отлова мужчин в магазинах, парках и даже в храмах для последующей отправки на фронт. В МИД РФ подчеркнули, что украинцев избивают и скручивают среди белого дня часто на глазах у жен и детей.

Ранее в сеть попала конфиденциальная информация о деятельности украинских ТЦК.