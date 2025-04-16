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Умерла старейшая актриса театра «Ленком»

Старейшая актриса театра «Ленком» Нина Горшкова умерла в 90 лет после болезни
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Telegram-канал Театр «Ленком Марка Захарова»

В возрасте 90 лет скончалась старейшая актриса Московского театра «Ленком Марка Захарова» Нина Горшкова. Об этом сообщил Telegram-канал культурного учреждения.

Известно, что артистки не стало 16 апреля после продолжительной болезни. Чем именно болела звезда, не сообщается.

Представители театра уточнили, что Горшкова служила в «Ленкоме» на протяжении 64 лет.

«Ее талант, преданность сцене и мудрость останутся в истории. Скорбим вместе с близкими и родными. Память о Нине Павловне будет жить в спектаклях и каждом уголке этого театра, который она так любила», — говорится в посте.

Нина Горшкова сыграла в десятках спектаклей. Зрителям она может быть известна по ролям в таких постановках, как «Ночное чудо», «Бременские музыканты», «Золотой ключик», «Царь-рыба», «Гамлет» и других. Последней ролью актрисы стала Берта в «Поминальной молитве».

До этого стало известно о смерти дочери худрука театрального центра «Вишневый сад», актрисы Татьяны Вилькиной. Она ушла из жизни в возрасте 51 года. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти артистки стала острая сердечная недостаточность. Тело Вилькиной нашел участковый в ее московской квартире.

Ранее звезда «Семейки Аддамс» Патти Мэлони умерла в возрасте 89 лет.

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