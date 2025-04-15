Умерла дочь худрука театрального центра «Вишневый сад» Вилькина

Дочь художественного руководителя театрального центра «Вишневый сад», актриса Татьяна Вилькина ушла из жизни в возрасте 51 года. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации канала, причиной смерти артистки стала острая сердечная недостаточность.

По данным телеканала РЕН ТВ, тело актрисы нашел участковый в ее квартире в Москве.

Вилькина родилась 9 декабря 1973 года. В 1995 году она окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина. После этого актриса работала в Московском драматическом театре Еt cetera А. Калягина. Впоследствии артистка начала выступать в театральном центре «Вишневый сад».

Актриса — дочь художественного руководителя «Вишневого сада» Александра Вилькина и заслуженной артистки России Ольги Широковой. Вилькина известна по ролям в фильмах «Ретро вдвоем» и «Тартюф». Помимо этого, она выступала в роли режиссера и автора сценария нескольких документальных лент.

Ранее звезда «Семейки Аддамс» Патти Мэлони умерла в возрасте 89 лет.