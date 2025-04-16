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Убийца 11 человек засудил колонию из-за вырванных зубов

SHOT: отбывающий пожизненное за убийство 11 человек лишился 11 зубов в колонии
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Осужденный за убийство 11 человек Тельман Сайфиев подал в суд на колонию «Белый лебедь» в Пермском крае, где он отбывает пожизненное наказание. Мужчина потребовал компенсации за некачественные стоматологические услуги и частично выиграл процесс, пишет Telegram-канал SHOT.

«Сайфиев обратился в суд с заявлением, что ему отказали в протезировании зубов и не дали возможность их лечения. За последние годы ему удалили 11 зубов», — пишут журналисты.

По версии заключенного, ему вырывали зубы вместо того, чтобы лечить их. Так продолжалось 20 лет: с 1999 по 2019 год.

Сайфиев также подал иск против администрации колонии. Ее сотрудники, заявил мужчина, запрещали ему и другим заключенным носить маски во время пандемии. При этом, уточнил он, в это время осужденные продолжали работать.

С двух исков Сайфиев хотел получить 600 тысяч рублей, однако суд удовлетворил требования лишь частично. С колонии взыщут 30 тысяч рублей, пишет канал.

В конце марта этого года стало известно, что восемь осужденных взбунтовались в колонии №46 в Невьянске Свердловской области после обыска, во время которого у них забрали мобильные телефоны. Инцидент произошел 25 сентября 2019 года. По данным следствия, к беспорядкам призвал на тот момент 59-летний осужденный, который во время беспорядков угрожал сотруднику колонии молотком и монтировкой. Осужденные сломали в колонии камеры, громкоговорители и информационные стенды.

Ранее суд вынес приговор заключенным, устроившим массовый бунт в ангарской колонии.

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