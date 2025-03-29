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Раскрыта причина бунта заключенных в свердловской колонии в 2019 году

РИА: осужденные взбунтовались в свердловской колонии из-за изъятых телефонов
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Максим Блинов/РИА Новости

Восемь осужденных взбунтовались в колонии №46 в Невьянске Свердловской области после обыска, во время которого у них забрали мобильные телефоны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Инцидент произошел 25 сентября 2019 года. По данным следствия, к беспорядкам призвал на тот момент 59-летний осужденный, который во время беспорядков угрожал сотруднику колонии молотком и монтировкой. Осужденные сломали в колонии камеры, громкоговорители и информационные стенды. Однако после подавления бунта причины не уточнялись.

Оказалось, что во время обыска в помещениях отряда колонии сотрудники забрали у осужденных гаджеты, которые сидельцам запрещено иметь при себе. Свидетели рассказали, что телефоны нашли в тайнике санузла. В тот же день один из осужденных решил поднять бунт и призвал других. В итоге беспорядки в колонии устроили восемь человек.

Позже Невьянский городской суд приговорил участников бунта к срокам от трех до 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее суд вынес приговор заключенным, устроившим массовый бунт в ангарской колонии.

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