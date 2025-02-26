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Суд вынес приговор заключенным, устроившим массовый бунт в ангарской колонии

Прокуратура: участники бунта в колонии Ангарска получили сроки от 5,5 до 21 года
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Иркутский областной суд приговорил 12 заключенных, виновных в массовых беспорядках в колонии в Ангарске, к разным срокам — от 5,5 до 21 года колонии строгого и особого режимов. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Иркутской области.

«Они признаны виновными по чч. 1, 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в апреле 2020 года в Ангарске группа осужденных, отбывавших наказание в колонии №15 ГУФСИН России по Иркутской области, устроила бунт, в ходе которого пострадали 18 человек. Заключенные подожгли производственные объекты на территории исправительного учреждения и причинили значительный ущерб сотрудникам ведомства.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что в колонии в Кабардино-Балкарской Республике осужденные подожгли камеры в штрафном изоляторе (ШИЗО), требуя послабления режима содержания. По информации канала, все произошло в ИК-3 в селе Каменка, сотрудники заметили возгорание в двух камерах штрафного изолятора. Выяснилось, что заключенные подожгли матрасы в знак протеста.

Ранее в литовской тюрьме пожизненно заключенные взбунтовались из-за еды.

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