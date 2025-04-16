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Украинский силовик сделал оружейный тайник в Киеве

В Киеве нашли тайник с большим арсеналом оружия, включая 130 гранат
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Shutterstock

Большой арсенал оружия обнаружен в Киеве в одном из гаражей. Подробности приводит украинское Госбюро расследований (ГБР) в своем Telegram-канале.

По данным бюро, украинский силовик спрятал в тайнике порядка 35 тысяч патронов, 6 гранатометов, 6 БПЛА, 130 гранат, 90 гранатометных снарядов. В арсенале также были автоматы и снайперские винтовки.

«Владельцами этого арсенала оказались сотрудник одного из правоохранительных органов и его отец», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемых в создании тайника задержали. Следователи выясняют, для чего киевлянам понадобился подобный схрон.

Недавно казахстанские правоохранители во время трехдневной операции нашли более 30 схронов оружия и боеприпасов, в том числе похищенных в ходе январских беспорядков в 2022 году. А в начале февраля МВД Казахстана нашло около 1,2 тыс. единиц оружия, украденного во время беспорядков.

Ранее Росгвардия и ФСБ нашли в ЛНР крупный схрон оружия.

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