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В Казахстане нашли оружие, похищенное во время беспорядков 2022 года

В Казахстане нашли менее половины оружия, похищенного при беспорядках 2022 года
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Reuters

Правоохранительные органы Казахстана нашли около 1 226 единиц оружия, похищенного во время массовых беспорядков в январе 2022 года. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Казахстана, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что во время беспорядков было украдено 2 960 единиц табельного и гражданского оружия.

По данным МВД, в общей сложности с 2022 года благодаря оперативным мероприятиям, обыскам и рейдам в Казахстане обнаружено и изъято порядка 8 тыс. единиц огнестрельного и травматического оружия, 831 граната и более 112 тыс. боеприпасов различных калибров. Также найден 722 схрона с оружием.

В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты. Жители городов Жанаозен и Актау на западе республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату — бывшую столицу и крупнейший город Казахстана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке государственного переворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуация улучшилась, 19 января по всей республике был отменен режим ЧП.

Ранее в Казахстане вынесли приговор обвиняемым в организации январских беспорядков 2022 года.

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