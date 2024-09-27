Росгвардия и ФСБ нашли в ЛНР крупный схрон оружия

В одном из населенных пунктов на окраине ЛНР сотрудники Росгвардии и ФСБ обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Офицер спецназа Росгвардии Сергей назвал место схрона «довольно интересным». Он отметил, что все здания располагаются вдали от населенного пункта, они заросли кустарником, поэтому здесь мало что видно, но при этом в этом месте находится хороший автомобильный проезд. По словам Сергея, для начала российские военные запустили коптер, чтобы все осмотреть, и только после этого туда отправилась поисковая группа.

Первый тайник был обнаружен в подвале заброшенного здания. Там российские бойцы нашли боеприпасы к стрелковому оружию, гранаты и выстрел РПГ. При дополнительном осмотре местности в одной из хозпостроек был обнаружен более крупный схрон с большим количеством ящиков, в которых находились 10 тыс. патронов, 45 различных гранат, 33 гранаты ВОГ-25, 7 выстрелов к гранатомету РПГ-7, 2 кг тротила в шашках и другое оружие.

До этого схрон с оружием обнаружили в районе города Авдеевки в ДНР.

Ранее в жилом доме в Санкт-Петербурге нашли тайник с оружием и украинской военной формой.