В Казахстане нашли более 30 схронов оружия и боеприпасов

МВД: в Казахстане за три дня обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов

Казахстанские правоохранители во время трехдневной операции нашли более 30 схронов оружия и боеприпасов, в том числе похищенных в ходе январских беспорядков в 2022 году. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД республики.

«На территории страны МВД проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Қару»», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в обнаруженных складах находилось 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более 3 тыс. боеприпасов.

В начале февраля 2025 года МВД Казахстана нашло около 1,2 тыс. единиц оружия, украденного во время беспорядков. В пресс-службе уточнили, что во время беспорядков было украдено 2960 единиц табельного и гражданского оружия.

Согласно данным МВД, с 2022 года в ходе оперативных мероприятий было найдено 8 тыс. единиц огнестрельного и травматического оружия, 831 граната и более 112 тыс. боеприпасов различных калибров. Также найдены 722 схрона с оружием.

Массовые протесты в Казахстане проходили в январе 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау на западе республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату — бывшую столицу и крупнейший город Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке государственного переворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуация улучшилась, 19 января по всей республике был отменен режим ЧП.

Ранее в Казахстане вынесли приговор обвиняемым в организации январских беспорядков 2022 года.