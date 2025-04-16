В российских аэропортах ввели только две взлетные полосы в 2024 году

В аэропортах ввели только две из семи запланированных взлетных полос в 2024 году

В российских аэропортах в прошлом году ввели в эксплуатацию только две из семи запланированных взлетно-посадочных полос (ВПП). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад о реализации плана деятельности Минтранса на 2019–2024 годы.

Работы по реконструкции не были завершены в аэропортах поселка Беринговского (Чукотка), городах Удачный (Якутия), Грозный, Орел и Воронеж.

В эксплуатацию введены ВПП в аэропортах Томска и Кемерово, а также вспомогательные объекты в аэропортах Кирова и Казани.

Согласно докладу ведомства, сроки завершения реконструкции взлетных полос в аэропортах в Беринговском, Удачном и Грозном, а также по вспомогательным объектам в Геленджике и Перми были перенесены в соответствии с резолюцией премьер-министра Михаила Мишустина от 11 декабря 2024 года.

Как отмечает агентство, ввод в эксплуатацию ВПП в аэропортах Орла и Воронежа перенесли на 2025 год из-за проблем с подрядчиками. В Орле отстают от графика, а в Воронеже против подрядчика возбуждено уголовное дело.

В марте в Петропавловске-Камчатском новый терминал аэропорта принял первый авиарейс.

Ранее сообщалось, что при реконструкции аэропорта Мурманска пропало более двух миллиардов рублей.