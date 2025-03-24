Более двух миллиардов рублей пропало при реконструкции мурманского аэропорта

Более двух миллиардов рублей пропало при реконструкции аэропорта Мурманска. Об этом пишетTelegram-канал Baza.

Контракт на реконструкцию был заключен в ноябре 2022 года с АО «Промстройсервис». Его стоимость составила 4,14 млрд рублей. Цель контракта, отмечает канал, была определена на весь срок выполнения работ — до 10 декабря 2024 года, но к 5 февраля текущего года работы были выполнены только на 5%.

Прокуратура начала проверку и выяснила, что «Промстройсервис» не следил за ходом выполнения работ и выводил средства в теневой оборот через аффилированные компании, физлица и ИП. Следствие считает, что компания заключала договоры субподряда с несколькими компаниями, проводила оплату, но работы никто не выполнял.

По данным Baza, «Промстройсервис» перечислил не менее 150 млн рублей контрагентам под видом оплаты за поставку товаров, выполнение услуг и работ, а также по договорам займов, из них 138 млн рублей ушли на счета ООО «Сириус» и ООО «СК Петрастрой». Эти операции признаны рискованными.

В данный момент компания должна «Ространсмодернизации» неотработанный аванс в размере 2,38 млрд рублей. В ходе разбирательств на нее наложили штраф в 10,4 млн рублей. Следствие считает, что в действиях компании есть признаки мошенничества в особо крупном размере.

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