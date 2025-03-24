Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более двух миллиардов рублей пропало при реконструкции мурманского аэропорта

Baza: при реконструкции аэропорта Мурманска пропало более двух миллиардов рублей
close
VPales/Shutterstock/FOTODOM

Более двух миллиардов рублей пропало при реконструкции аэропорта Мурманска. Об этом пишетTelegram-канал Baza.

Контракт на реконструкцию был заключен в ноябре 2022 года с АО «Промстройсервис». Его стоимость составила 4,14 млрд рублей. Цель контракта, отмечает канал, была определена на весь срок выполнения работ — до 10 декабря 2024 года, но к 5 февраля текущего года работы были выполнены только на 5%.

Прокуратура начала проверку и выяснила, что «Промстройсервис» не следил за ходом выполнения работ и выводил средства в теневой оборот через аффилированные компании, физлица и ИП. Следствие считает, что компания заключала договоры субподряда с несколькими компаниями, проводила оплату, но работы никто не выполнял.

По данным Baza, «Промстройсервис» перечислил не менее 150 млн рублей контрагентам под видом оплаты за поставку товаров, выполнение услуг и работ, а также по договорам займов, из них 138 млн рублей ушли на счета ООО «Сириус» и ООО «СК Петрастрой». Эти операции признаны рискованными.

В данный момент компания должна «Ространсмодернизации» неотработанный аванс в размере 2,38 млрд рублей. В ходе разбирательств на нее наложили штраф в 10,4 млн рублей. Следствие считает, что в действиях компании есть признаки мошенничества в особо крупном размере.

Накануне экс-владельца патронного завода в Подмосковье заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее экс-совладельца «Азбуки вкуса» могут приговорить к 9,5 года лишения свободы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами