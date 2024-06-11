Пьяный байкер воткнул нож в спину знакомого и получил два года колонии

Житель Калининграда признан виновным в покушении на знакомого, мужчина напал на него в ходе пьяной ссоры и ударил ножом в спину. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Как установили следователи, инцидент произошел в июне 2023 года. Байкеры отдыхали в гостевом доме в Гусевском районе. Мужчины выпивали, один из мотоциклистов потянулся через стол за закуской и получил удар ножом в спину. На него напал приятель, который счел какие-то слова друга оскорбительными.

Пострадавший выжил, в отношении 52-летнего байкера было возбуждено уголовное дело, обвиняемый полностью признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, он также обязан выплатить миллион рублей компенсации раненому приятелю.

До этого сообщалось, что в Пензе подросток набросился с кастетом на отдыхающих и перевернул беседку на пляже. Инцидент произошел в пензенском микрорайоне ГПЗ, по пляжу бродил нетрезвый подросток, вооруженный ножом и кастетом. Юноша вел себя агрессивно, бросался на прохожих и перевернул беседку. Его пытались утихомирить двое мужчин, но в ответ на замечание, молодой человек ударил одного из них кастетом в лицо. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. Обстоятельства произошедшего и личность дебошира устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее уфимец с ножом напал на пассажира в автобусе из-за замечания.