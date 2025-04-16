Россиянам назвали способы для увеличения размера пенсии

Добровольные взносы в Социальный фонд России (СФР) помогут россиянам повысить пенсию, даже если они работают неофициально или временно не трудятся. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Илья Русяев.

По его словам, денежные средства будут идти на индивидуальный лицевой счет и дадут дополнительные пенсионные баллы. Кроме того, можно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) или присоединиться к программе долгосрочных сбережений. Юрист уточнил, что такие накопления позволят сформировать дополнительный доход после выхода на пенсию.

Эксперт добавил, что пенсионеры могут трудиться официально и при этом не терять государственные выплаты и увеличивать их размер за счет стажа.

«До 2025 года размер выплат для работающих пенсионеров не пересматривался — то есть пенсия оставалась на уровне, установленном при выходе, без ежегодных индексаций, которые получали неработающие. <...> В этом году ситуация изменилась: индексацию вернули и теперь работающим пенсионерам тоже повышают выплаты. Но делают это только раз в год на основе перерасчета, который происходит автоматически из взносов работодателя за прошедший год», — отметил Русяев.

Однако он уточнил, что этот вариант позволит накопить максимум три балла в год.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин до этого говорил, что для назначения пенсии в 2025 году россияне должны иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 30 пенсионных баллов.

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