В Госдуме ответили, кто из россиян получит прибавку к пенсии в мае

Россияне, которым исполнится 80 лет в апреле, получат прибавку к пенсии в мае 2025 года. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, им удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, в результате ее размер составит 17 815 рублей и 40 копеек. Помимо этого, к 80-летию Победы инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также несовершеннолетние узники фашистских концлагерей получат единовременную выплату в размере 80 тыс. рублей, бывшие узники концлагерей и те, кто работал в тылу, — по 55 тыс. Депутат уточнила, что выплаты произведут из федерального бюджета.

«Этим, конечно, не ограничится, потому что многие региональные бюджеты также предусмотрели выплаты для своих ветеранов. <...> Что касается сроков пенсионных выплат в мае, то граждане, обычно получающие деньги в первых числах месяца, в апреле получат пенсию и за май тоже. Все выплаты, которые приходятся на праздничные дни, будут перечислены заранее», — заключила Бессараб.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин до этого говорил, что для назначения пенсии в 2025 году россияне должны иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 30 пенсионных баллов.

Ранее стало известно, кто в 2025 году получит разовую выплату пенсионных накоплений.