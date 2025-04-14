В Госдуме рассказали, какой нужен трудовой стаж для назначения пенсии в 2025 году

Депутат Чаплин: для назначении пенсии в 2025 году нужно 15 лет страхового стажа

Для назначения пенсии в 2025 году россияне должны иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 30 пенсионных баллов. Об этом «Российской газете» сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Рассчитать размер будущей пенсии достаточно просто. Необходимо знать количество накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), стоимость одного ИПК на момент выхода на пенсию, а также размер фиксированной выплаты», — сказал депутат.

Чаплин добавил, что гражданам нужно уделить внимание вопросу подтверждения трудового стажа. По его словам, при необходимости это можно сделать с помощью трудовых договоров, справок о доходах, налоговых деклараций и других документов.

Несколькими часами ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Россия с 2026 года перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Теперь они будут увеличиваться дважды в год: в феврале и апреле.

11 апреля данные Социального фонда России показали, что в стране досрочно выйти на пенсию могут женщины, которые родили и воспитали более трех детей до достижения ими восьми лет и имеют страховой стаж от 15 лет. Кроме того, такое право имеют родители инвалидов с детства, воспитавшие их до восьми лет.

Ранее финансист назвала размер средней пенсии россиян в 2026 году.