В ОАЭ на территории нескольких отелей произошел разлив нефти

Mash: на территории нескольких отелей в ОАЭ разлилась нефть

На территории нескольких отелей в ОАЭ произошел разлив нефти, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, на едкий запах в пяти километрах от моря пожаловались российские туристы.

»[Нефть] выбросило на берег у отелей Novotel Fujairah, Al Bahar Hotel & Resort и Ibis Fujairah. Отдыхающие в Арабских Эмиратах говорят: золотые пески у моря пустуют», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пляжи начали чистить в пятницу, но после этого были зафиксированы новые выбросы мазута. Для полного очищения пляжей нужно еще как минимум несколько дней.

До этого оперштаб Краснодарского края сообщал, что после шторма на пляжах Кубани обнаружили новые выбросы мазута.

В оперштабе отметили, что защитные сооружения выдержали натиск стихии, а нефтепродукты были найдены на участках между урезом воды береговой линией и защитным валом.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты.

Ранее Финляндия повысила готовность к ликвидации разливов нефти в Финском заливе.