Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач дал советы, как ухаживать за онкологическими больными

Онколог Басанов: уход за онкобольными требует всестороннего подхода
close
Depositphotos

Уход за онкобольными требует всестороннего подхода, направленного на повышение качества жизни пациента и облегчение симптомов болезни. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-онколог, онкохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов.

«Он (уход. — «Газета.Ru») включает как медицинские, так и психологические меры, обеспечивая пациенту физический комфорт, эмоциональную поддержку и профилактику осложнений», — отметил специалист.

Помимо обеспечения пациента обезболивающими препаратами и контроля за существующими симптомами, следует следить за личной гигиеной онкобольного, поскольку из-за ослабленного иммунитета повышается риск заражения инфекциями, продолжил Басанов.

Также он посоветовал особое внимание уделить питанию, поскольку пациенты часто сталкиваются с потерей аппетита и нарушением пищеварения. Необходимо составить диету, учитывая особенности больного и следить за его гидратацией.

Кроме того, важна профилактика пролежней, включающая регулярную смену положения человека и использование специализированных матрасов, добавил врач.

Недавно американские ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе раскрыли шокирующий механизм воздействия рака на психику пациентов. Оказалось, что новообразования могут перепрограммировать мозг, отнимая у людей мотивацию к жизни.

Команда с помощью мышиной модели раковой кахексии (истощения) выяснила, что опухоли выделяют воспалительные молекулы (цитокины), которые подавляют выработку дофамина в прилежащем ядре — центре мотивации. В результате даже простые действия (например, добыча пищи) кажутся непосильными.

Ранее врач объяснил, как будет действовать новая вакцина от рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами