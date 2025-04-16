Врач дал советы, как ухаживать за онкологическими больными

Уход за онкобольными требует всестороннего подхода, направленного на повышение качества жизни пациента и облегчение симптомов болезни. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-онколог, онкохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов.

«Он (уход. — «Газета.Ru») включает как медицинские, так и психологические меры, обеспечивая пациенту физический комфорт, эмоциональную поддержку и профилактику осложнений», — отметил специалист.

Помимо обеспечения пациента обезболивающими препаратами и контроля за существующими симптомами, следует следить за личной гигиеной онкобольного, поскольку из-за ослабленного иммунитета повышается риск заражения инфекциями, продолжил Басанов.

Также он посоветовал особое внимание уделить питанию, поскольку пациенты часто сталкиваются с потерей аппетита и нарушением пищеварения. Необходимо составить диету, учитывая особенности больного и следить за его гидратацией.

Кроме того, важна профилактика пролежней, включающая регулярную смену положения человека и использование специализированных матрасов, добавил врач.

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