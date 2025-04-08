Врач объяснил, как будет действовать новая вакцина от рака

Вакцины от рака, которые сейчас разрабатываются в России, будут направлены на индивидуальный подход к пациенту. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил доктор медицинских наук, профессор-онколог-гематолог Александр Серяков.

«Механизм в том, что нарабатываются определенные антитела, и на основе опухолевой ткани самого пациента, которые возвращаются в организм и заставляют иммунитет работать против опухоли, прописывается персонализированная терапия», — объяснил онколог.

Еще одна вакцина, по его словам, является онколитической. Она основана на базе измененных вирусов, которые присоединяются к биологической основе организма человека. Вирус находит опухолевую клетку, уничтожает ее и дополнительно активизирует иммунную систему.

Однако говорить об эффективности препаратов сейчас трудно, поскольку исследования прошли только на лабораторных животных, добавил специалист.

В декабре стало известно, что 50 онкобольных примут участие в первой фазе клинических испытаний вакцины от рака в России. В Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена заявили, что комиссия уже приступила к отбору испытуемых. Первая стадия программы продлится до конца следующего года.

Однако окончательного результата исследования не стоит ожидать в ближайшее время. Разработчики допускают, что на тестирование вакцины потребуется не менее 9 лет.

Ранее вирусолог объяснил, каких пациентов будут прививать новой вакциной от рака.