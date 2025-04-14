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Рак может «отключать» волю пациента к жизни, выяснили ученые

Science: раковые опухоли меняют мозг, лишая человека стимула бороться с болезнью
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Pexels

Американские ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе раскрыли шокирующий механизм воздействия рака на психику пациентов. Оказалось, что новообразования могут перепрограммировать мозг, отнимая у людей мотивацию к жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Команда с помощью мышиной модели раковой кахексии (истощения) выяснила, что опухоли выделяют воспалительные молекулы (цитокины), которые попадают в мозг через зону area postrema — участок без гематоэнцефалического барьера.

Эти сигналы подавляют выработку дофамина в прилежащем ядре — центре мотивации. В результате даже простые действия (например, добыча пищи) кажутся непосильными.

Мыши с раком отказывались от задач, требующих усилий, хотя физически могли их выполнять. Аналогичное поведение наблюдается у людей: пациенты теряют интерес к жизни, несмотря на адекватное питание и лечение.

Ученые смогли восстановить стремление к действию у мышей, отключив нейроны, реагирующие на воспаление, стимулировав выброс дофамина и заблокировав цитокины с помощью лекарств.

Исследователи отметили, что кахексия поражает 80% пациентов с поздними стадиями рака. Открытие предлагает новый подход к терапии, который может помочь не только онкобольным, но и страдающим от ревматоидного артрита, хронических инфекций и депрессии.

Ранее ученые обнаружили паразита, провоцирующего развитие рака шейки матки.

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