Стало известно, сколько в 2025 году стоит приготовление кулича

В этом году стоимость продуктовой корзины со всеми необходимыми ингредиентами для кулича стала на 2% ниже, чем годом ранее. В среднем она обойдется россиянам в 905,83 рубля, тогда как в 2024 году аналогичный продуктовый набор стоил 921,04 рубля, передает RT со ссылкой на исследование платформы фискальных данных «Такском».

Снизились цены на наборы из яиц и красок – за год они упали на 12%. При этом сама по себе краска для яиц стала дешевле на 7% — она стоит 38,3 рубля. Также за неделю до праздника в целом наблюдается снижение стоимости яиц – в среднем они остаются на уровне 134,92 рубля, что на 14% ниже, чем в прошлом году.

В то же время стоимость молока в среднем составляет 95,82 рубля, что на 22% выше, чем в прошлом году. Прибавились цены и на муку (102,35 рубля, что на 17% выше). Цукаты в среднем обойдутся россиянам в 179,3 рубля (-17%), на сахар — 87,78 рубля (+12%), на творог — 105,83 рубля (+12%), на изюм — 199,83 рубля (-7%), подсчитали аналитики.

Что касается стоимости готовых куличей, то они подорожали в среднем на 21%, до 143,4 рубля.

Напомним, управляющий партнер агентства «Agro and Food Communications» Александр Панченко до этого отмечал, что цена прилавочного и изготовленного дома кулича показывает примерно одинаковую динамику роста по стоимости. Он подчеркнул, что в магазине угощение можно найти даже дешевле, но домашний кулич однозначно будет вкуснее.

Ранее в Госдуме раскритиковали продажу «элитных» куличей с сусальным золотом.