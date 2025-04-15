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Эксперт раскрыл, что дороже — испечь кулич самостоятельно или купить в магазине

Агроэксперт Панченко: покупной и домашний куличи одинаковы по стоимости
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Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Управляющий партнер агентства «Agro and Food Communications» Александр Панченко в эфире «Радио 1» оценил, что обойдется дороже — испечь кулич самостоятельно или приобрести в магазине. Он напомнил, что пасхальное угощение состоит из многих ингредиентов, цены на которые увеличиваются.

«Не каждая хозяйка готова потратить время на выпечку. Поэтому большинство идут в магазин, но цена прилавочного и изготовленного дома кулича показывает примерно одинаковую динамику роста по стоимости. В магазине можно будет найти даже дешевле, но домашний кулич однозначно вкуснее», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что большинство производителей при изготовлении куличей следуют традиционным рецептам, поэтому даже магазинная выпечка будет иметь привычный вкус.

20 апреля православные христиане будут отмечать самый главный праздник года — Пасху. В честь Светлого Христова Воскресения готовят особые угощения. В центре праздничного стола — кулич, крашеные вареные яйца, творожная пасха. Что они символизируют в пасхальной трапезе, как их приготовить и какие еще блюда украсят праздничный стол — в материале «Газеты.Ru».

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