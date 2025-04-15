Эксперт раскрыл, что дороже — испечь кулич самостоятельно или купить в магазине

Управляющий партнер агентства «Agro and Food Communications» Александр Панченко в эфире «Радио 1» оценил, что обойдется дороже — испечь кулич самостоятельно или приобрести в магазине. Он напомнил, что пасхальное угощение состоит из многих ингредиентов, цены на которые увеличиваются.

«Не каждая хозяйка готова потратить время на выпечку. Поэтому большинство идут в магазин, но цена прилавочного и изготовленного дома кулича показывает примерно одинаковую динамику роста по стоимости. В магазине можно будет найти даже дешевле, но домашний кулич однозначно вкуснее», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что большинство производителей при изготовлении куличей следуют традиционным рецептам, поэтому даже магазинная выпечка будет иметь привычный вкус.

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