Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали дать россиянам инструменты для покупки жилья, помимо ипотеки

Депутат Разворотнева: россиянам нужны инструменты покупки жилья, помимо ипотеки
close
«Газета.Ru»

Позволить себе даже льготные программы ипотечного кредитования еще до повышения ключевой ставки могли не более 50% семей в России, отметила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Это говорит в пользу того, что для жителей необходимо создавать новые инструменты, которые позволят им приобрести жилье, заявила она в эфире Общественной Службы Новостей.

В России покупка жилья в ипотеку — это, по сути, единственный способ улучшения жилищных условий. Так, например, хотя есть программы предоставления жилья семьям с низкими доходами, в очереди стоят 2 млн семей, в среднем им приходится ждать квартиру по 25 лет.

Другое направление — это кооперативы с господдержкой, однако и здесь все не так позитивно — за 12 лет реализовать удалось только 38 проектов, отметила Разворотнева. Она напомнила, что все предыдущие годы государство поддерживало только льготную ипотеку, которая в итоге перегрела рынок.

Сегодня у россиян, которые не могут себе позволить ипотеку, есть один способ улучшить жилищные условия — строить дом, констатировала депутат.

«А если речь о городском жителе, возможности приобрести квартиру у него практически нет, поэтому людям помимо ипотеки необходимо давать новые инструменты приобретения жилья», — заключила парламентарий.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в РФ для поддержания темпов строительства жилья необходимо обеспечить стабильную политику в области ипотеки до 2030 года. Он подчеркнул, что сегодня с учетом высокой ключевой ставки, а также недоступной рыночной ипотеки и ограничений по участию россиян в льготных программах сократилась возможность по улучшению жилищных условий.

Ранее в России предложили распространить семейную ипотеку еще на две категории граждан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами