В Госдуме призвали дать россиянам инструменты для покупки жилья, помимо ипотеки

Позволить себе даже льготные программы ипотечного кредитования еще до повышения ключевой ставки могли не более 50% семей в России, отметила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Это говорит в пользу того, что для жителей необходимо создавать новые инструменты, которые позволят им приобрести жилье, заявила она в эфире Общественной Службы Новостей.

В России покупка жилья в ипотеку — это, по сути, единственный способ улучшения жилищных условий. Так, например, хотя есть программы предоставления жилья семьям с низкими доходами, в очереди стоят 2 млн семей, в среднем им приходится ждать квартиру по 25 лет.

Другое направление — это кооперативы с господдержкой, однако и здесь все не так позитивно — за 12 лет реализовать удалось только 38 проектов, отметила Разворотнева. Она напомнила, что все предыдущие годы государство поддерживало только льготную ипотеку, которая в итоге перегрела рынок.

Сегодня у россиян, которые не могут себе позволить ипотеку, есть один способ улучшить жилищные условия — строить дом, констатировала депутат.

«А если речь о городском жителе, возможности приобрести квартиру у него практически нет, поэтому людям помимо ипотеки необходимо давать новые инструменты приобретения жилья», — заключила парламентарий.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в РФ для поддержания темпов строительства жилья необходимо обеспечить стабильную политику в области ипотеки до 2030 года. Он подчеркнул, что сегодня с учетом высокой ключевой ставки, а также недоступной рыночной ипотеки и ограничений по участию россиян в льготных программах сократилась возможность по улучшению жилищных условий.

Ранее в России предложили распространить семейную ипотеку еще на две категории граждан.