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В правительстве РФ назвали условие для поддержания темпов строительства жилья

Хуснуллин заявил о необходимости стабильной политики по ипотеке до 2030 года
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России для поддержания темпов строительства жилья необходимо обеспечить стабильную политику в области ипотеки до 2030 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Недвижимость.

«Для поддержания набранных темпов строительства и выполнения всех показателей необходима стабильная политика по ипотеке на все время реализации нацпроекта (по жилью. — «Газета.Ru»)», — сказал Хуснуллин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.

Вице-премьер отметил, что сегодня с учетом высокой ключевой ставки, а также недоступной рыночной ипотеки и ограничений по участию россиян в льготных программах сократилась возможность по улучшению жилищных условий.

До этого россияне в ходе опроса рассказали, по какой ставке готовы взять ипотеку. Для большинства респондентов наиболее приемлемой ставкой по ипотеке является 15-18%. Такой вариант озвучили 54% опрошенных.

При этом почти каждый пятый (19%) респондент готов рассмотреть ипотечное кредитование под 20%. Ставки от 10 до 13% готовы ждать лишь 8% россиян.

Ранее россиянам дали советы, стоит ли сейчас брать ипотеку.

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