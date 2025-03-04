В Подмосковье трое детей отравились неизвестным веществом

СК: в Волоколамске завели дело после отравления троих детей в квартире

В Волоколамске трое несовершеннолетних — 8-летний мальчик и две 17-летние девушки — попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, накануне дети резко почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Их срочно доставили в медицинское учреждение, где врачи поставили предварительный диагноз: «Токсическое отравление неизвестным веществом». Несовершеннолетним оказали необходимую помощь и их жизни ничего не угрожает.

Следственные органы ГСУ СК России по Подмосковью организовали проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

До этого в Нижнем Новгороде ребенок попал в реанимацию с наркотическим отравлением. По данным источника NewsNN в экстренных службах, пострадавшая — двухлетняя девочка живет с 34-летним отцом и 27-летней мачехой. 1 марта женщина заметила, что падчерица плохо себя чувствует и вызвала скорую. Ребенка забрали в больницу и поместили в реанимацию с острым наркотическим отравлением.

Ранее годовалый ребенок выпил жидкость для чистки труб и оказался в больнице.