В Нижнем Новгороде двухлетняя девочка оказалась в реанимации с наркотическим отравлением

В Нижнем Новгороде ребенок попал в реанимацию с наркотическим отравлением. Об этом сообщает NewsNN.

По данным источника издания в экстренных службах, пострадавшая — двухлетняя девочка живет с 34-летним отцом и 27-летней мачехой. 1 марта женщина заметила, что падчерица плохо себя чувствует и вызвала скорую. Ребенка забрали в больницу и поместили в реанимацию с острым наркотическим отравлением.

Сейчас правоохранители выясняют, каким образом наркотики оказались у девочки. Как сообщается, ее отец признался, что курил марихуану месяц назад, но делал это вне дома. В 2009 году он получил судимость за кражу, а сейчас нигде не работает, как и его супруга. В отношении мужчины составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее годовалый ребенок выпил жидкость для чистки труб и оказался в больнице.