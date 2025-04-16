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Зоопсихолог рассказала, как помочь питомцу пережить кастрацию

Зоопсихолог Левченко: лакомства помогут питомцу пережить кастрацию
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Варвара Гертье/РИА Новости

Владельцы домашних животных могут помочь им справиться со стрессом после кастрации, если будут уделять им больше времени. Об этом «Москве 24» рассказала зоопсихолог Донской государственной ветеринарной клиники Наталья Левченко.

По ее словам, важно также наладить их сон, чаще хвалить и ласкать, давать лакомства и обеспечивать мыслительные нагрузки.

«Для этого можно купить новые игрушки, когтеточки. Возбудить умственную активность также поможет освоение новой среды. Поэтому котам в сложный период можно регулярно приносить с улицы различные предметы с посторонним запахом (например, листья или палочки), а собак выгуливать на неизведанных территориях», — добавила Левченко.

Эксперт уточнила, что поведенческие проблемы после операции должны исчезнуть примерно через две недели. Если этого не произошло, стоит обратиться в ветеринарную клинику, заключила она.

Кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры патологической физиологии СПбГУВМ Любовь Лукоянова до этого объяснила «Газете.Ru», что, как и любое хирургическое вмешательство, кастрация несет определенные риски. Животное может столкнуться с осложнениями при анестезии, а также с повышенными рисками набора веса и развития ожирения.

Ранее зоопсихолог ответила, грустят ли питомцы после кастрации.

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