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Зоопсихолог ответила, грустят ли питомцы после кастрации

Зоопсихолог Левченко: питомцы не грустят после кастрации
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Depositphotos

Животные испытывают стресс после кастрации, однако их грусть не связана с изменениями в гормональном фоне и эмоциональными перепадами. Об этом «Москве 24» рассказала зоопсихолог Донской государственной ветеринарной клиники Наталья Левченко.

Он вызван непосредственно походом к врачу и проведением операции, уточнила зоопсихолог.

«Животные — и коты, и собаки — не осознают, что их кастрировали, что они условно перестали быть мужчинами. Питомцы понимают только то, что был поход к врачу, было больно, осталась ранка, она щиплет», — сказала эксперт.

По ее словам, после операции у питомцев в течение трех месяцев постепенно меняется гормональный фон. Из-за этого меняется их поведение — они становятся более спокойными.

Кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры патологической физиологии СПбГУВМ Любовь Лукоянова до этого объяснила «Газете.Ru», что, как и любое хирургическое вмешательство, кастрация несет определенные риски. Животное может столкнуться с осложнениями при анестезии, а также с повышенными рисками набора веса и развития ожирения.

Ранее были перечислены плюсы кастрации для здоровья питомца.

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